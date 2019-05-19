Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»Советский спорт 04:58

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался на счет будущего нападающего Гарета Бэйла в команде. Скоро вы узнаете, попадет ли Бэйл в стартовый состав на матч Реала с Бетисом в 38-м туре чемпионата Испании. Не могу сказать, станет ли для Гарета эта игра последней в составе клуба.

Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»

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