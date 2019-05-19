Футбол

Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»Советский спорт 04:58

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался на счет будущего нападающего Гарета Бэйла в команде. Скоро вы узнаете, попадет ли Бэйл в стартовый состав на матч Реала с Бетисом в 38-м туре чемпионата Испании. Не могу сказать, станет ли для Гарета эта игра последней в составе клуба.
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Зидан: не знаю, станет ли матч с «Бетисом» последним для Бэйла в «Реале»

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Зидан не знает, останется ли Бэйл в «Реале»

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Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»

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Зидан: «Не знаю, последняя ли это игра Бэйла за „Реал“»

Евро-футбол.рувчера в 14:37

Зинедин Зидан: «Не знаю, станет ли матч против „Бетиса“ последним для Бэйла за „Реал“»

Матч ТВвчера в 13:28

Зинедин Зидан: «Не знаю, станет ли матч против „Бетиса“ последним для Бэйла за „Реал“»

Sportbox.RUвчера в 13:28
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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