Футбол
Зидан не исключил возвращения в «Реал»Вести.Ru 11:29
У президента "Реала" Флорентино Переса были попытки вернуть Зидана уже сейчас, но тот ответил на предложение функционера отказом, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на El Chiringuito. При этом "Зизу" пояснил, что готов возглавить команду по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Первый фигурант дела «Нового величия» Рустамов получил условный срок
К полутора годам лишения свободы условно был приговорен Рустам Рустамов, который признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания по делу на других фигурантов, сообщает ОВД-инфо.
Обновлено в 12:51
Политика
Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»
Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Кино
Умерла киновед и сценарист Майя Туровская
Обновлено в 12:08
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался. Об этом в фейсбуке сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор.
Обновлено в 10:54
Транспорт
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах, как предлагала авиакомпания "Победа", пишет РБК в среду, 6 марта.
Обновлено в 11:46
Экономика
Газпромбанк полностью вышел из капитала «Мегафона»
Газпромбанк сократил свою долю в операторе "Мегафон" до нуля с 18,96%, говорится в материалах кредитной организации.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Политика
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Швеция предложила создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил в среду, что Швеция намерена выступить с предложением создать специальный трибунал по расследованию преступлений, совершенных боевиками ИГ* в Сирии, об этом политик заявил в интервью изданию Aftonbladet.
Обновлено в 12:17
Экономика
Число мультимиллионеров в России вырастет на четверть к 2023 году
В течение ближайших пяти лет количество супербогачей в России вырастет на 24% до 1860 человек.
Обновлено в 11:43
Политика
Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном
Авиакомпании не ставят вопрос о кардинальных убытках из-за закрытого неба над Пакистаном, хотя им приходится организовывать стыковочные рейсы и дополнительную заправку на пути следования в Юго-Восточную Азию и обратно.
Обновлено в 11:22
Общество
«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей
Напомним, «Красный квадрат» производит программы «Кто хочет стать миллионером», «Контрольная закупка», «Угадай мелодию», «Модный приговор» и «Давай поженимся».
Обновлено в 10:39
Спорт
Семь россиян могут пропустить ЧМ по биатлону из-за допинга, пишут СМИ
Издание отмечает, что под угрозой пропуска чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде находятся семь членов национальной команды, среди которых фигурируют имена Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.
Обновлено в 10:56
Авто
Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили
Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь».
Обновлено в 10:06
Спорт
Словенка чуть не застрелила судью перед ЧМ по биатлону
Словенская биатлонистка чуть не застрелила судью соревнований во время тренировки перед чемпионатом мира по биатлону.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО
Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина», рассказала РБК его жена Юлия.
Обновлено в 04:21
Политика
Volkswagen приостановил покупку доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций
Volkswagen сообщил, что переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» в настоящее время приостановлены из-за санкций.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя
Видео опубликовано в Facebook Baza. Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы.
Обновлено в 08:15
Политика
«Земля плоская»: постпред Британии в ООН раскритиковала науку в России
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
«Больше, чем просто ракета»: шведского журналиста встревожил «Искандер»
Обновлено в 11:10
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечения геев
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила: ее заявление о том, что гомосексуалистов необходимо лечить, является частным мнением.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада
В больницу Магарамкентского района Дагестана каретами "скорой помощи" доставлены 14 воспитанников детского сада из села Советское.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На Ставрополье шесть человек погибли в ДТП с минивэном из Азербайджана
Шесть человек погибли и пять пострадали в ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 23:39