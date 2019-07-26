Футбол
Зидан назвал Хамеса проблемой руководства «Реала»Газета.Ru 01:09
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал обсуждать будущее колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в мадридской команде, передает Goal. Специалист заявил, что вопросы о Хамесе необходимо задавать не ему, а руководству клуба.
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Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Курган
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Курган, выполнил вынужденную посадку в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 03:10
Культура
Сандре Буллок исполняется 55 лет
26 июля Сандре Буллок исполняется 55 лет, о чём, глядя на неё, невозможно подумать - выглядит актриса намного моложе.
Обновлено в 03:14
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:10
Экономика
НЛМК может выплатить дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию
Акционеры проголосуют за дивиденды по итогам 2 квартала 2019 года в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Обновлено в 02:44
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 01:00
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 августа
Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено в 02:20
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика
ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине
В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 13:49
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Красном Селе в ДТП погиб мотоциклист
Накануне, 25 июля, поздно вечером в Красном Селе мотоциклист не справился с управлением и устроил ДТП.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Россия потребовала извинений от Украины за инцидент с танкером
Освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера не исчерпает инцидент.
Обновлено в 03:11
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Общество
Рогозин пожаловался на дожди, которые мешают строить Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что строительству второй очереди космодрома Восточный мешают дожди, которые не прекращаются уже месяц.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено вчера в 19:54
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Общество
Больше российских семей смогут получить пособие на ребенка
Госдума приняла во втором чтении законопроект, изменяющий критерий нуждаемости при установлении ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено 23 июля в 07:04