Футбол
Зидан назвал Хамеса проблемой руководства «Реала»Газета.Ru 01:09
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал обсуждать будущее колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в мадридской команде, передает Goal. Специалист заявил, что вопросы о Хамесе необходимо задавать не ему, а руководству клуба.
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В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
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Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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Бывший министр обороны Грузии и лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили был задержан сотрудниками полиции, сообщает грузинский «Первый канал».
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Армия и оружие
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Общество
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Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
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