Футбол

Зидан назвал Хамеса проблемой руководства «Реала»Газета.Ru 01:09

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал обсуждать будущее колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в мадридской команде, передает Goal. Специалист заявил, что вопросы о Хамесе необходимо задавать не ему, а руководству клуба.
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