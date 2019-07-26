Футбол
Зидан назвал Хамеса проблемой руководства «Реала»Газета.Ru 01:09
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал обсуждать будущее колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в мадридской команде, передает Goal. Специалист заявил, что вопросы о Хамесе необходимо задавать не ему, а руководству клуба.
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Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
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Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
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Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
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