Футбол

Зидан назвал Хамеса проблемой руководства «Реала»Газета.Ru 01:09

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал обсуждать будущее колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в мадридской команде, передает Goal. Специалист заявил, что вопросы о Хамесе необходимо задавать не ему, а руководству клуба.
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Зинедин Зидан: «Дело Хамеса - это вопрос клуба. Это не моя забота»

Спорт-Экспрессвчера в 23:24
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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