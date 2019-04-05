Футбол
Зидан назвал Азара фантастическим футболистомRT на русском 08:56
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике «Челси» Эдене Азаре, который, по слухам, является трансферной целью команды.
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Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
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Hyundai хочет перекупить заводы Ford в России
Корейская компания стала основным претендентом на покупку автозаводов После ухода Ford на освободившиеся автозаводы в России претендует корейская компания Hyundai.
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Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
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Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
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Брошенный мужчина «заказал» Елену Корикову
Елене Кориковой написала поклонница, которая, посмотрев старое интервью актрисы, сделала вывод, что многие ее недооценивают, видя только красоту.
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Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
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Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
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Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
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В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
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Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
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Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
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Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
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Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
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Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
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Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
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