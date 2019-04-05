Футбол

Зидан назвал Азара фантастическим футболистомRT на русском 08:56

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике «Челси» Эдене Азаре, который, по слухам, является трансферной целью команды.
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Зидан – об Азаре: «Он входит в наш приоритетный список»

Матч ТВ10:00

Зидан: всегда ценил Азара и много наблюдал за ним

Чемпионат09:28

Зинедин Зидан: «Азар – фантастический игрок»

Спорт-Экспресс08:40

Зидан назвал Азара фантастическим футболистом

RT на русском08:56

Зидан: «Азар - фантастический игрок»

Soccer.ru09:23

Зидан: «Азар — фантастический игрок. Я всегда ценил его»

Sport24.ru08:26

Зинедин Зидан: «Всегда ценил Азара. Потрясающий футболист»

Sports.ru08:11
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
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Брошенный мужчина «заказал» Елену Корикову

Елене Кориковой написала поклонница, которая, посмотрев старое интервью актрисы, сделала вывод, что многие ее недооценивают, видя только красоту.
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Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
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Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
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Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
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Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
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Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
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Лолита Милявская прокомментировала новый брак Александра Цекало

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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

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Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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