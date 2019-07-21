Футбол

Зидан надеется, что Бэйл уйдёт из «Реала»Sport.ru 03:58

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о перспективах в команде валлийского форварда Гарета Бэйла. Зидан отметил, что надеется, что Бэйл покинет Реал этим летом, так как этот вариант будет оптимальным для обеих сторон. Реал работает над его переходом в другой клуб.
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