Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о перспективах в команде валлийского форварда Гарета Бэйла. Зидан отметил, что надеется, что Бэйл покинет Реал этим летом, так как этот вариант будет оптимальным для обеих сторон. Реал работает над его переходом в другой клуб.

Зидан надеется, что Бэйл уйдёт из «Реала»

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