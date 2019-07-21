Футбол

Зидан надеется, что Бэйл скоро покинет «Реал»Нева Спорт 03:48

Слова французского специалиста приводит портал Goal. «Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех», — заявил Зидан, добавив, что сейчас «Реал» работает над трансфером футболиста.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
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