Футбол
Зидан надеется, что Бэйл скоро покинет «Реал»Нева Спорт 03:48
Слова французского специалиста приводит портал Goal. «Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех», — заявил Зидан, добавив, что сейчас «Реал» работает над трансфером футболиста.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Как обнищала Украина, рассказал Медведчук
Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что Украина стала нищей из-за соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:32
Космос
Космический корабль «Союз МС-13» вышел на орбиту и взял курс на МКС
«Союз МС-13» с интернациональным экипажем из трёх человек отделился от третьей ступени ракеты «Союз-ФГ» и взял курс на полет к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 13:10
Политика
На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Экономика
Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 году.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты
Honor 9X получит лучшую защиту от перегрева процессора среди бюджетников
Huawei выпустила очередной тизер, посвящённый новым бюджетным флагманским моделям Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 08:01
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах в Раду Украины
Обновлено в 04:10
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Обновлено в 08:47
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА
В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Космос
Toyota планирует создать луноход на базе серийного автомобиля
Стороны договорились, что в течение следующих трёх лет стороны будут работать над созданием и испытанием пилотных проектов, а запуск самого Лунохода может состояться в 2029 году.
Обновлено в 05:16