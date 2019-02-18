Зидан может возглавить «Челси» при выполнении двух условийREGNUM 01:36

Вторым условием является выделение как минимум € 220 млн на покупку новых футболистов. Напомним, в настоящее время главным тренером «Челси» является Маурицио Сарри, который возглавил команду летом 2018 года. Зидан ушёл из «Реала» после окончания сезона 2017/18.

Зидан может возглавить «Челси» при выполнении двух условий

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