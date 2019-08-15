Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Все из-за срыва переговоров по переходу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить Погба

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