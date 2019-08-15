Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить ПогбаProstoProSport вчера в 14:39
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Все из-за срыва переговоров по переходу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Журналист El Pais: «Зидан в шаге от отставки из-за того, что „Реал“ не купил Погба»
Sports.ruвчера в 13:15
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В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
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Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских.
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В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
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