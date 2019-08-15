Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за ПогбаГазета.Ru 03:50
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может покинуть пост наставника "сливочных", сообщает The Independent. По информации источника, это связано с тем, что руководство "королевского клуба" не хочет покупать игрока английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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Журналист El Pais: «Зидан в шаге от отставки из-за того, что „Реал“ не купил Погба»
Sports.ruвчера в 13:15
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