Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может покинуть пост наставника "сливочных", сообщает The Independent. По информации источника, это связано с тем, что руководство "королевского клуба" не хочет покупать игрока английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба

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