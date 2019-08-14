Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера ПогбаИзвестия 17:18
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как пишет The Independent, об этом сообщил журналист испанского издания El Pais Диего Торрес, специализирующийся на освещении событий, связанных с «Реалом».
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