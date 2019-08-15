Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера ПогбаБомбардир.ру 03:37
Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека. Зидан вернулся в «Реал» в марте этого года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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Журналист El Pais: «Зидан в шаге от отставки из-за того, что „Реал“ не купил Погба»
Sports.ruвчера в 13:15
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