Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес лично обещал наставнику приобрести его соотечественника Погба.

Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба

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