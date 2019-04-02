Футбол

Зидан хочет заполучить Погба в «Реал»Газета.Ru 06:31

Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал о желании главного тренера Зинедина Зидана приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба, передаетнттрs: / / www.sovsport.ru /. Экс-форвард отметил, что хавбек привлекает наставника "королевского клуба" своей техничностью.
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Зидан хочет заполучить Погба в «Реал»

Газета.Ru06:31

Миятович: если Погба нравится Зидану, то «Реал» сделает всё, чтобы купить его

Чемпионат04:18

Предраг Миятович: Если Погба так нравится Зидану, то «Реал» сделает все, чтобы приобрести его

Советский спорт04:30

Предраг Миятович: «Зидан хочет тренировать Погба»

Матч ТВ04:23

Предраг Миятович: «Зидан хочет тренировать Погба»

Sportbox.RU04:23

Миятович: «Если Погба нужен Зидану, то „Реал“ сделает всё, чтобы купить его»

Евро-футбол.ру04:54

Миятович: «Зидан хочет тренировать Погба, и „Реал“ сделает все, чтобы купить его»

Sport24.ru03:57
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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