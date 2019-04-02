Футбол
Зидан хочет заполучить Погба в «Реал»Газета.Ru 06:31
Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал о желании главного тренера Зинедина Зидана приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба, передаетнттрs: / / www.sovsport.ru /. Экс-форвард отметил, что хавбек привлекает наставника "королевского клуба" своей техничностью.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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