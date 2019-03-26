Футбол
Зидан хочет видеть в «Реале» Н’ДомбелеБомбардир.ру вчера в 18:54
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиск полузащитника оборонительного плана для своей команды. Французский специалист проявлял интерес к Н'Голо Канте («Челси») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), но приобрести этих футболистов летом будет очень сложно.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Политика
Дворкович и Волошин поручились за Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович и бывший советник российского президента Владимира Путина Александр Волошин поручились перед судом за экс-министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 11:04
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
В России выпустили телефон-слайдер дешевле 2,5 тысяч рублей
Обновлено в 09:28
Наука
Ученые впервые разработали «беспохмельный» алкоголь
Алкоголь, не вызывающий утреннего похмелья, может появиться в продаже в ближайшие пять лет.
Обновлено в 04:39
Авто
Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей
Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.
Обновлено в 00:28
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Политика
Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Политика
В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика
«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока»
«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока – 2», — говорится в записи.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала зрителям свою маму
Ведущая программы о здоровье Елена Малышева впервые решила снять передачу, темой которой будет идеальная квартира человека в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:55
Наука
В России приступили к разработке нового речного экраноплана
По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено в 08:20
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Авто
Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет
Как сообщили в «РГ», дизайн кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но с той лишь разницей, что вместо обычной крыши будет складная, а в центре салона появится регулируемый поручень для езды стоя.
Обновлено в 10:25
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Захарченко
Басманный суд Москвы в среду арестовал Василия Критинина, подозреваемого по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:42