Футбол

Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»Евро-футбол.ру 03:00

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Согласно данным Bild, интерес к 19-летнему англичанину проявляет мадридский "Реал". Наставник "галактикос" Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении футболиста.
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Bild: «Реал» включился в борьбу за футболиста дортмундской «Боруссии» Санчо

РИА Новости04:33

СМИ: «Реал» заинтересовался футболистом дортмундской «Боруссии» Санчо

RT на русском03:37

Санчо может стать игроком мадридского «Реала»

Sportbox.RU03:10

Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»

Чемпионат03:21

Санчо может стать игроком мадридского «Реала»

Матч ТВ03:10

Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»

Евро-футбол.ру03:00

«Реал» нашёл усиление в Германии

Sport.ru04:14
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