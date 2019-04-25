Футбол
Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»Евро-футбол.ру 03:00
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Согласно данным Bild, интерес к 19-летнему англичанину проявляет мадридский "Реал". Наставник "галактикос" Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении футболиста.
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«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
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