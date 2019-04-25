Футбол
Зидан попросил руководство «Реала» о трансфере СанчоSoccer.ru 08:46
19-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо ближайшим летом может перейти в "Реал". Немецкая пресса сообщает, что игра юного футболиста очень нравится главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану, так что специалист обратился к руководству мадридского клуба с просьбой о трансфере.
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Театры
Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года
Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Дым от пожара в Лавровом переулке окутал Таганский район
Гаражи в Лавровом переулке у дома 9 загорелись недалеко от станции метро «Пролетарская» в Таганском районе Москвы.
Обновлено в 11:07
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Футбол
Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»
Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 09:44
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Политика
Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В 2018 году в возрасте 80 лет умер Иосиф Кобзон от рака простаты. Траур по супругу принято носить на протяжении одного года.
Обновлено в 11:22
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Кино
Стали известны некоторые призы ММКФ
В жюри ФИПРЕССИ 41-го МММКФ входили: Благоя Куновски (председатель жюри, Македония), Андони Итурбе (Испания), Саньин Пежкович (Щвеция), Елена Рубашевская (Украина), Андрей Василенко (Россия).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Рудковская села на ягодную диету
Продюсер уже готовится к лету 44-летняя Яна Рудковская успела прославиться не только как успешный продюсер, но и как популярный инста-блогер — последние несколько лет на своей странице она делится с подписчиками моментами из жизни: светскими приемами, снимками путешествий, а также успехами мужа, фигуриста Евгения Плющенко, и детей.
Обновлено в 10:39
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Дело Валова возвращено в сочинский суд
Дело Валова возвращено в нижестоящую судебную инстанцию, поскольку осужденного не ознакомили с материалами дела, жалобами, позициями суда и прокурора, сообщили сегодня "Свободные медиа".
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Бритни Спирс похудела на 2 килограмма от стресса
Напомним, что по официальной версии Бритни Спирс попала в реабилитационную клинику из-за стресса, вызванного плохим самочувствием отца.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт
В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.
Обновлено в 02:32
Политика
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил около 1 млрд рублей
«Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб — 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью — 320 млн рублей», — уточнил он во время совещания по вопросу ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье, которое провел президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН.
Обновлено в 04:26
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Общество
Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м
Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.
Обновлено в 07:20