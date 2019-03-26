Футбол
Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
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Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
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