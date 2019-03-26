Футбол

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Ндомбеле может стать одним из первых летних приобретений Зидана в «Реал»

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Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
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Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
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С высокой долей вероятности, в России останется лишь одно предприятие по выпуску автомобилей Ford, которое выпускает модели Transit, Explorer и Kuga.
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Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
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Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
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Армия и оружие

Три российских офицера погибли в Сирии

В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
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В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

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Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
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Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца

Временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы продлил арест до 30 июня.
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В США обнаружили захоронение советского военнослужащего

До настоящего времени было известно лишь об одном месте в США, где захоронены советские военнослужащие, погибшие во время Второй мировой войны – Национальное кладбище Форт Ричардсон (г. Анкоридж, штат Аляска).
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В больнице одновременно забеременели девять медсестер

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«Ласточки» свяжут Новосибирск с пятью городами Сибири

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Взрыв на электростанции оставил без света более 33 тыс. жителей Флориды.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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