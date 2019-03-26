Футбол
Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Китае молодая женщина родила двойняшек от разных мужчин
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
Обновлено в 01:56
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей
Работы оцениваются другими пользователями, а создатели фотографий с наивысшим рейтингом получают призы: игровые бонусы, фотоаппаратуру, подарочную карту или место на международной фотовыставке.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Силовики окружают протестующих на площади в Магасе
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами
Утром 27 марта на улице Камышинской в Ульяновске загорелся трамвай, в котором находились шесть человек.
Обновлено в 01:58
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
Суд принял один из исков о банкротстве UTair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова
Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты
Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
ВТБ и группа инвесторов стали владельцами KFC в России
Помимо ВТБ, в консорциум входит, например, инвестиционная группа Marathon Group (среди ее основных активов — сеть «Магнит» и ряд фармпредприятий).
Обновлено вчера в 22:07
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы
20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Оскар Кучера в пятый раз станет отцом
Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27