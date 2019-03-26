Футбол

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Зидан заинтересован в трансфере Пьянича в «Реал»

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Зидан нацелился на полузащитника «Ювентуса»

Газета.Ruвчера в 14:30

Зидан одобрил приглашение Пьянича в «Реал»

ProstoProSportвчера в 13:39

Зидан хочет видеть в «Реале» Н’Домбеле

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Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»

Soccer.ruвчера в 13:05

СМИ: Зидан попросил президента «Реала» приобрести Пьянича

Спорт-Экспрессвчера в 12:42

Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»

Sport.ruвчера в 14:13
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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш

Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
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В Китае молодая женщина родила двойняшек от разных мужчин

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Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
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Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
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Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
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Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество

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Обновлено вчера в 17:00
Технологии

Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей

Работы оцениваются другими пользователями, а создатели фотографий с наивысшим рейтингом получают призы: игровые бонусы, фотоаппаратуру, подарочную карту или место на международной фотовыставке.
Обновлено вчера в 12:02
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Силовики окружают протестующих на площади в Магасе

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Происшествия

В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами

Утром 27 марта на улице Камышинской в Ульяновске загорелся трамвай, в котором находились шесть человек.
Обновлено в 01:58
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика

Суд принял один из исков о банкротстве UTair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова

Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
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Названы самые популярные новые седаны в России

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Гаджеты

Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать

Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
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Экономика

ВТБ и группа инвесторов стали владельцами KFC в России

Помимо ВТБ, в консорциум входит, например, инвестиционная группа Marathon Group (среди ее основных активов — сеть «Магнит» и ряд фармпредприятий).
Обновлено вчера в 22:07
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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

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В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

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В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы

20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
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Оскар Кучера в пятый раз станет отцом

Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.
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Армия и оружие

Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
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Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
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В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок

В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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