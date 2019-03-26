Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Технологии Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей Работы оцениваются другими пользователями, а создатели фотографий с наивысшим рейтингом получают призы: игровые бонусы, фотоаппаратуру, подарочную карту или место на международной фотовыставке.

Происшествия В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами Утром 27 марта на улице Камышинской в Ульяновске загорелся трамвай, в котором находились шесть человек.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Происшествия 27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Экономика Суд принял один из исков о банкротстве UTair Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Футбол Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Гаджеты Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.

Экономика Силуанов пообещал рост пенсий на 20% В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.

Экономика ВТБ и группа инвесторов стали владельцами KFC в России Помимо ВТБ, в консорциум входит, например, инвестиционная группа Marathon Group (среди ее основных активов — сеть «Магнит» и ряд фармпредприятий).

Происшествия В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы 20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.

Шоу-бизнес Оскар Кучера в пятый раз станет отцом Днём ранее супруга Оскара Кучеры опубликовала в Instagram фотографию, где невооружённым взглядом заметен округлившийся живот Юлии Кучеры.

Армия и оружие Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.

Политика Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.