Футбол
Зидан хочет видеть в «Реале» Н’ДомбелеБомбардир.ру вчера в 18:54
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиск полузащитника оборонительного плана для своей команды. Французский специалист проявлял интерес к Н'Голо Канте («Челси») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), но приобрести этих футболистов летом будет очень сложно.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Авто
Mitsubishi показала экстремальный вариант пикапа L200
Mitsubishi представила экстремальную версию пикапа L200, технические характеристики которого в компании раскрывать не стали.
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Экономика
Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО
Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года.
Обновлено в 06:10
Общество
Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
Обновлено в 08:33
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Общество
В Госдуме предложили создать Школпитнадзор
Зампред и предлагает создать Школпитнадзор, подведомственный Министерству просвещения, так как меню, которое предлагается в школах страны, нередко вызывает претензии как детей, так и родителей.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде
Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.
Обновлено в 10:02
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия
На западе Стокгольма произошел взрыв
Обновлено в 02:51
Здоровье
В маленькие сёла Омской области направят медпункты на колёсах
В Омском регионе закупят 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи сельчанам.
Обновлено в 00:22
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика
В Москве с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль Китая
С 13 по 15 сентября в Москве пройдет фестиваль Китая, сообщает РИАМО со ссылкой на исполнительного директора Excon Group Максима Петроченко.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою
Солдата обвинили в неисполнении приказа и отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы в качестве наказания.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49