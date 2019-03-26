Футбол

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Зидану нужен в «Реале» Танги Ндомбеле

Спорт-Экспрессвчера в 19:06

Зидан хочет, чтобы «Реал» приобрёл звезду «Лиона»

Sport.ru03:30

Ндомбеле может стать одним из первых летних приобретений Зидана в «Реал»

Матч ТВвчера в 20:15

Зидан попросил «Реал» приобрести Н’Домбеле у «Лиона»

Чемпионат03:02

Зидан нацелился на полузащитника «Ювентуса»

Газета.Ruвчера в 14:30

Зидан одобрил приглашение Пьянича в «Реал»

ProstoProSportвчера в 13:39

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»

Soccer.ruвчера в 13:05
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Происшествия

Один из фигурантов дела Абызова сбежал за границу

Один из фигурантов оргпреступной группировки бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова — Сергей Ильичев — объявлен в розыск.
Обновлено в 07:15
Музыка

Российский вещатель рассказал о подготовке Лазарева к Евровидению

Подготовка выступления Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" идет по плану, заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК, который является официальным вещателем конкурса в России.
Обновлено в 08:15
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Оскандалившийся Николай Бандурин назвал «спектаклем» шоу Дмитрия Шепелева

В семье актера и юмориста Николая Бандурина в конце 2018 года произошло несчастье – в результате неисправной проводки сгорел его дом.
Обновлено в 07:56
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Интернет

Google внедрит «динамические» сообщения в Gmail

Google начал внедрять «динамические» сообщения в Gmail.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Беглов отметил необходимость снижения уровня смертности в Петербурге

Снижение уровня смертности является одной из главных задач в сфере здравоохранения Северной столицы на этот год.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

В Астраханской области задержали девушку с чемоданом черной икры

Обновлено в 06:27
Происшествия

В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

Обновлено в 05:54
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Грейдер засыпал снегом школьника в ХМАО

Следователи в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проводят проверку после получения травм 8-летним школьником, которого снегоуборочная машина засыпала снегом.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня

Обновлено в 05:31
Политика

За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс

"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:04
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме, но без оформления протокольного поручения.
Обновлено в 04:03
Наука

В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов

Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Происшествия

За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч

Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:12
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Экономика

НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось

В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Политика

В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России

Глава информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России.
Обновлено в 07:03
Политика

Совфед ужесточил уголовное наказание для лидеров ОПГ

Совет Федерации сегодня одобрил внесенный президентом РФ закон об ужесточении уголовного наказания за создание организованных преступных группировок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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