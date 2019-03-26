Футбол
Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова сбежал за границу
Один из фигурантов оргпреступной группировки бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова — Сергей Ильичев — объявлен в розыск.
Обновлено в 07:15
Музыка
Российский вещатель рассказал о подготовке Лазарева к Евровидению
Подготовка выступления Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" идет по плану, заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК, который является официальным вещателем конкурса в России.
Обновлено в 08:15
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Оскандалившийся Николай Бандурин назвал «спектаклем» шоу Дмитрия Шепелева
В семье актера и юмориста Николая Бандурина в конце 2018 года произошло несчастье – в результате неисправной проводки сгорел его дом.
Обновлено в 07:56
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Интернет
Google внедрит «динамические» сообщения в Gmail
Google начал внедрять «динамические» сообщения в Gmail.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Беглов отметил необходимость снижения уровня смертности в Петербурге
Снижение уровня смертности является одной из главных задач в сфере здравоохранения Северной столицы на этот год.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Грейдер засыпал снегом школьника в ХМАО
Следователи в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проводят проверку после получения травм 8-летним школьником, которого снегоуборочная машина засыпала снегом.
Обновлено в 07:57
Политика
За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:04
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме, но без оформления протокольного поручения.
Обновлено в 04:03
Наука
В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов
Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Происшествия
За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч
Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:12
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Экономика
НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось
В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Политика
В НАК заявили о ликвидации инфраструктурной базы террористов в России
Глава информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Андрей Пржездомский заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России.
Обновлено в 07:03
Политика
Совфед ужесточил уголовное наказание для лидеров ОПГ
Совет Федерации сегодня одобрил внесенный президентом РФ закон об ужесточении уголовного наказания за создание организованных преступных группировок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06