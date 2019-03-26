Футбол

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»Soccer.ru вчера в 13:05

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Зидан хочет видеть в «Реале» Н’Домбеле

Бомбардир.рувчера в 18:54

Зидан нацелился на полузащитника «Ювентуса»

Газета.Ruвчера в 14:30

Зидан одобрил приглашение Пьянича в «Реал»

ProstoProSportвчера в 13:39

Зидан заинтересован в трансфере Пьянича в «Реал»

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Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»

Soccer.ruвчера в 13:05

СМИ: Зидан попросил президента «Реала» приобрести Пьянича

Спорт-Экспрессвчера в 12:42

Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»

Sport.ruвчера в 14:13
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Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле

Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Наука

Создан алкоголь, который не вызывает похмелья

Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Снегоуборочная машина засыпала снегом школьника в ХМАО

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) проверяют обстоятельства инцидента, в результате которого снегоуборочная машина засыпала снегом школьника, сообщает пресс-служба управления СК по ХМАО.
Обновлено в 07:28
Наука

Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта

Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Lite вышел из тени

Компания Huawei без особого шума и фанфар начала принимать предварительные заказы на смартфон Huawei P30 Lite.
Обновлено в 11:46
Общество

В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания

Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
Обновлено в 11:02
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

Обновлено в 11:57
Политика

Дональд Трамп дал указание совершить полёт на Луну в ближайшие 5 лет

Обновлено в 01:19
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Кино

Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Происшествия

Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Футбол

Экс-игрок «Рубина» возглавил «Партизан»

Экс-нападающий казанского "Рубина" Саво Милошевич назначен на пост главного тренера "Партизана".
Обновлено в 12:00
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Гаджеты

В США могут запретить продажу iPhone

Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
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Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
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Путин и Жээнбеков подпишут совместное заявление, рассказал Ушаков

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Зинедин Зидан
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Миралем Пьянич
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Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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