Футбол

Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарём «Реала»Чемпионат 05:14

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет сделать сына Люка вторым вратарём после Тибо Куртуа в следующем сезоне, сообщает Marca.
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СМИ: «Леганес» намерен продлить аренду Лунина

Sportbox.RUвчера в 11:30

«Леганес» хочет продлить аренду Лунина

Советский спортвчера в 11:37

СМИ: «Леганес» намерен продлить аренду Лунина

Матч ТВвчера в 11:30

Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарём «Реала»

Чемпионат05:14

СМИ: «Леганес» хочет продлить аренду Лунина

Спорт-Экспрессвчера в 10:59
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Политика

Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело

Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Политика

Песков: Кремль следит за конфликтом из-за храма в Екатеринбурге

Кремль следит за протестами из-за строительства храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса

Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол

СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".
Обновлено в 03:46
Общество

Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле

Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

В шоу «Голос. Дети» не было подтасовок результатов

Обновлено в 05:15
Авто

Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары

Передняя полностью светодиодная матричная оптика будет впервые представлена на автомобиле Skoda.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Политика

Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского

Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Шоу Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя не состоялось

Выступление бывшей супруги Армена Джигарханяна в храме Христа Спасителя было отменено по весьма банальной причине: слишком низким оказался спрос на билеты.
Обновлено в 05:16
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия

Два саудовских нефтетанкера подверглись диверсии в акватории ОАЭ

Обновлено вчера в 05:37
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

На Украине провели военные учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за откровенное фото

Дочь композитора Дмитрия Маликова, 19-летняя Стефания Маликова, разозлила поклонников откровенной фотографией.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество

Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

Обновлено в 03:15
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Экономика

В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО

Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. На правах аренды выступает за клуб «Леганес». Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную.
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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