Футбол
Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарём «Реала»Чемпионат 05:14
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет сделать сына Люка вторым вратарём после Тибо Куртуа в следующем сезоне, сообщает Marca.
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Политика
Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело
Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Политика
Песков: Кремль следит за конфликтом из-за храма в Екатеринбурге
Кремль следит за протестами из-за строительства храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси
Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса
Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
СМИ опубликовали аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Ранее СМИ сообщили о том, что Глушаков летом покинет "Спартак".
Обновлено в 03:46
Общество
Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле
Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
В шоу «Голос. Дети» не было подтасовок результатов
Обновлено в 05:15
Авто
Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары
Передняя полностью светодиодная матричная оптика будет впервые представлена на автомобиле Skoda.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Шоу Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя не состоялось
Выступление бывшей супруги Армена Джигарханяна в храме Христа Спасителя было отменено по весьма банальной причине: слишком низким оказался спрос на билеты.
Обновлено в 05:16
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Два саудовских нефтетанкера подверглись диверсии в акватории ОАЭ
Обновлено вчера в 05:37
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за откровенное фото
Дочь композитора Дмитрия Маликова, 19-летняя Стефания Маликова, разозлила поклонников откровенной фотографией.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
Обновлено в 03:15
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне
В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Экономика
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43