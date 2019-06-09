Футбол

Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес противБомбардир.ру 15:01

Французский специалист хочет отдать нападающего Винисиуса Жуниора в аренду на следующий сезон. Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой.
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У Зидана возникли разногласия с руководством «Реала»

Матч ТВ14:40

У Зидана возникли разногласия с руководством «Реала»

Sportbox.RU14:38

СМИ: «Реал» может отдать в аренду Луку Зидана

Спорт-Экспресс09:48

«Реал» может расстаться с сыном Зидана

Sport24.ru10:59

Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал»

Советский спорт10:32

Зидан и Перес не могут договориться о будущем Винисиуса и Б. Диаса

Чемпионат14:20

Сын Зидана может покинуть «Реал» летом

Soccer.ru09:36
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Политика

В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент

Обновлено в 01:03
Политика

МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено в 20:31
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Общество

Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите

Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Политика

Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске

Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.
Обновлено в 17:11
Гаджеты

Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi

Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне

Пожар, произошедший в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены.
Обновлено в 19:50
Интернет

США намерены устранить доминирование Amazon, Apple, Facebook и Google

Конгресс США планирует по итогам антимонопольного расследования в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и ликвидировать чрезмерное доминирование на рынке цифровых услуг.
Обновлено в 13:45
Автоспорт

Стюарды Гран-при Канады рассказали о причинах наказания Феттеля

Стюарды объяснили причины вынесения штрафа немецкому пилоту "Феррари" в гонке Гран-при Канады "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:25
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Транспорт

ГАИ начнёт массовую установку камер на дорогах

Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес

Стали известны приметы, в которые верят российские звезды

Обновлено в 18:23
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 18:57
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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