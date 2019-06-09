Футбол
Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес противБомбардир.ру 15:01
Французский специалист хочет отдать нападающего Винисиуса Жуниора в аренду на следующий сезон. Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой.
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Политика
В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент
Обновлено в 01:03
Политика
МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии
Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено в 20:31
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Общество
Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Политика
Спикер парламента Молдавии высказалась о его роспуске
Ранее сообщалось, что парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда.
Обновлено в 17:11
Гаджеты
Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi
Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено в 12:54
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне
Пожар, произошедший в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены.
Обновлено в 19:50
Интернет
США намерены устранить доминирование Amazon, Apple, Facebook и Google
Конгресс США планирует по итогам антимонопольного расследования в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и ликвидировать чрезмерное доминирование на рынке цифровых услуг.
Обновлено в 13:45
Автоспорт
Стюарды Гран-при Канады рассказали о причинах наказания Феттеля
Стюарды объяснили причины вынесения штрафа немецкому пилоту "Феррари" в гонке Гран-при Канады "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:25
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Транспорт
ГАИ начнёт массовую установку камер на дорогах
Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
Стали известны приметы, в которые верят российские звезды
Обновлено в 18:23
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 18:57
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы
9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04