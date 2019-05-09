Футбол

Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»Евро-футбол.ру 03:10

Защитник Ашраф Хакими, выступающий в аренде за дортмундскую "Боруссию", вернется летом в мадридский "Реал". По информации AS, наставник "галактикос" Зинедин Зтдан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»

Евро-футбол.ру03:10

СМИ: «Реал» намерен досрочно вернуть Хакими из аренды

Матч ТВвчера в 22:19

Зидану нужен Хакими, «Реал» вернет игрока

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Бомбардир.ру02:40

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Газета.Ru01:36

СМИ: «Реал» намерен досрочно вернуть Хакими из аренды

Sportbox.RUвчера в 22:19
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Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

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Происшествия

Сегодня огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

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Политика

Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО

В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
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Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

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Общество

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Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

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