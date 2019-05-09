Футбол
Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»Евро-футбол.ру 03:10
Защитник Ашраф Хакими, выступающий в аренде за дортмундскую "Боруссию", вернется летом в мадридский "Реал". По информации AS, наставник "галактикос" Зинедин Зтдан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
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Футбол
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения»
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира
Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
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Здоровье
Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171
Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Сегодня огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы, произошедших осенью прошлого года.
Обновлено 07 мая в 18:11
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о диагнозе
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что около 25% россиян, которые имеют положительный ВИЧ-статус, не знают о диагнозе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО
В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Победный парад прошёл во Владивостоке
Военный парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы прошёл во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 00:13
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 07:23
Футбол
Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности
Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено вчера в 16:38
Кино
Герой-гомосексуал появится в фильме по комиксу Marvel
Режиссёр основанного на комиксах Marvel фильма «Мстители: Финал» Джо Руссо сообщил, что в следующей части франшизы появится персонаж-гомосексуал.
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Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4
Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.
Обновлено вчера в 22:48
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27
ЖКХ
Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ
Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:19
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Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
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Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Спорт
Карякин начал этап Grand Chess Tour с трех ничьих в рапиде
9 мая продолжатся соревнования в рапиде. Напомним, что первый этап Grand Chess Tour завершится 11 мая.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
«Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:2) и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Задержан вице-спикер оппозиционного парламента Венесуэлы
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Наука
Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина предложила разыграть «Гелендваген» в своем Instagram
Вероятно, что стремясь расширить свою аудиторию в микроблоге, артистка предложила разыграть роскошный автомобиль.
Обновлено в 02:35