Футбол

Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»Евро-футбол.ру 03:10

Защитник Ашраф Хакими, выступающий в аренде за дортмундскую "Боруссию", вернется летом в мадридский "Реал". По информации AS, наставник "галактикос" Зинедин Зтдан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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Защитник «Боруссии» Хакими может вернуться в «Реал» раньше намеченного срока

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Зидан намерен досрочно вернуть Хакими из «Боруссии». Дортмундцы не хотят отдавать игрока до окончания аренды

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Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»

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