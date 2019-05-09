Футбол
Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»Евро-футбол.ру 03:10
Защитник Ашраф Хакими, выступающий в аренде за дортмундскую "Боруссию", вернется летом в мадридский "Реал". По информации AS, наставник "галактикос" Зинедин Зтдан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения
Пресненский районный суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения, передает корреспондент RNS.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено в 15:41
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Политика
Порошенко назвал участников «Бессмертного полка» «ряжеными»
Обновлено вчера в 20:30
Транспорт
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Общество
Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Общество
Съевший осу кот стал звездой интернета
Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 16:56
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями
Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель выбрасывающимися лезвиями.
Обновлено в 12:10
Футбол
Робертсон успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов
Британские СМИ сообщили, что травма не помешает защитнику "Ливерпуля" Эндрю Робертсону сыграть в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".
Обновлено в 15:56
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Здоровье
Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии
По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.
Обновлено в 01:00
Музыка
Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»
Обновлено в 08:42
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44