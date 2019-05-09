Футбол

Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»Евро-футбол.ру 03:10

Защитник Ашраф Хакими, выступающий в аренде за дортмундскую "Боруссию", вернется летом в мадридский "Реал". По информации AS, наставник "галактикос" Зинедин Зтдан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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Защитник «Боруссии» Хакими может вернуться в «Реал» раньше намеченного срока

Советский спорт05:12

Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»

Sport24.ru04:36

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Спорт-Экспресс00:29

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Матч ТВвчера в 22:19

Зидан намерен досрочно вернуть Хакими из «Боруссии». Дортмундцы не хотят отдавать игрока до окончания аренды

Бомбардир.ру08:33
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