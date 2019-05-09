Футбол
Зидан хочет досрочно вернуть Хакими в «Реал»Евро-футбол.ру 03:10
Защитник Ашраф Хакими, выступающий в аренде за дортмундскую "Боруссию", вернется летом в мадридский "Реал". По информации AS, наставник "галактикос" Зинедин Зтдан настаивает на досрочном прекращении аренды, рассчитанной до 2020 года.
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