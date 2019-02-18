Футбол
Зидан готов возглавить «Челси». У него есть 2 условияSport24.ru 21:25
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет нанять Зидана на пост главного тренера. Руководство клуба готово взять его вместо утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри. Зидан не работает ни в одном клубе с лета 2018 года, когда он покинул мадридский «Реал».
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 21:57, Ашберн
Спорт
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Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Общество
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В 2018 году первые три места по качеству жизни среди российских регионов заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.
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Трамп не поверил разведке США из-за Путина
Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие
Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
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Депутат ЕП рассказал о недопуске в Венесуэлу
Депутат Европарламента (ЕП) Гонсалес Понс написал в своем твиттере, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.
Обновлено в 21:19
Космос
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ЖКХ
Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней
"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
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Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Политика
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Названы сжигающие жир на животе продукты
Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Общество
В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии
Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
Общество
«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Российские РСЗО оснастят «умными взрывателями» нового поколения
Российские ракетные системы залпового огня оснастят "умными взрывателями" нового поколения.
Обновлено в 21:40
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в Facebook обратил внимание на то, как зрители в студии телеигры «Поле чудес» разбирают еду с барабана.
Обновлено в 08:54
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Политика
Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера
Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
Обновлено в 19:23
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Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца
Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Шведские исследователи дали новую версию гибели группы Дятлова
Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен из Швеции в начале 2019 года выдвинули собственную версию загадочной гибели группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 12:40
Культура
Скончался народный артист России Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актёр Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов скончался в Уфе на 79-м году жизни.
Обновлено в 13:13
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Политика
В посольстве России в Британии обеспокоены судьбой Скрипалей
Посольство России в Лондоне выражает обеспокоенность судьбой граждан РФ, находящихся во власти британских спецслужб.
Обновлено в 18:19
Хоккей
«Анахайм» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 21:48