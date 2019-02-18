Зидан готов стать тренером «Челси», но выдвинул три условияSoccer.ru 00:33

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан откликнулся на предложение "Челси" сменить у руля команды Маурицио Сарри. Об этом сообщила английская пресса.

Зидан готов стать тренером «Челси», но выдвинул три условия

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