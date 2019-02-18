Футбол

Зидан готов стать тренером «Челси», но выдвинул три условияSoccer.ru 00:33

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан откликнулся на предложение "Челси" сменить у руля команды Маурицио Сарри. Об этом сообщила английская пресса.
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СМИ: Зидан согласится возглавить «Челси» в случае получения $257 млн на новых игроков

ТАСС01:20

Зидан готов возглавить «Челси» на определенных условиях

Газета.Ruвчера в 21:47

Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»

Советский спортвчера в 22:45

СМИ: Зидан поставил два условия «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 23:49

Зидан готов возглавить «Челси». У него есть 2 условия

Sport24.ruвчера в 21:25

СМИ: Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении двух условий

Чемпионатвчера в 22:21

СМИ: Зидан при переходе в «Челси» рассчитывает на 220 млн евро на усиление состава

Матч ТВвчера в 21:13
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Происшествия

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Обновлено в 09:40
Общество

Медведев утвердил порядок обязательного присвоения звезд гостиницам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении положения о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Москве задержали ударившего полицейского школьника

Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Спорт

Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию

В списке участниц финала Кубка России по фигурному катанию присутствует имя Елизаветы Туктамышевой, чьё выступление изначально было под вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В центре Донецка прогремело три взрыва

Обновлено в 03:01
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Митрополита УПЦ пытались задержать на пропускном пункте Донбасса

Обновлено в 08:50
Происшествия

Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

По данным сайта Baring Vostok, Леонов является членом консультативного комитета организации.
Обновлено в 05:04
Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин включил врио губернатора Петербурга Беглова в Совет безопасности

Президент России Владимир Путин включил временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Совет безопасности.
Обновлено в 09:59
Культура

В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула

В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула (Тагира Маджулова).
Обновлено в 09:44
Энергетика

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти на декабрь 2018 года, отмечается на сайте JODI.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Два ребенка пострадали при обрушении балкона на севере Москвы

Обновлено в 08:16
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика

Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций

Выпуск первых серийных самолетов МС-21 переносится на конец 2020 года из-за остановки поставок композитных материалов для крыльев, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Петербурге за сутки эвакуировали 36 школ

Обновлено в 10:05
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Участники «банды Гагиева» отказались от суда присяжных

Московский окружной военный суд (МОВС) в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 12 членов банды Аслана Гагиева, обвиняемых в десятках тяжких преступлений.
Обновлено в 08:56
Политика

Встречу с воображаемым китайским министром вспомнил Андрей Караулов

У себя в фейсбуке Караулов "вспомнил", как один экземпляр своей книги "Русский ад" лично дарил вымышленному журналистами Мингу.
Обновлено в 08:26
Экономика

Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России

Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
Обновлено в 05:27
Экономика

Китай за три года увеличил поставки черной икры в РФ в пять раз

Китай за последние три года увеличил официальные поставки черной икры в Россию с 3,5 тонны почти до 18 тонн.
Обновлено в 09:51
Общество

Экс-сотрудница «Конкорда» рассказала о чудовищных условиях на предприятии «повара Путина»

Экс-сотрудница компании Московский школьник (входит в компанию Конкорд Евгения Пригожина) Наталья Шилова дала большое интервью сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, в котором рассказала, как на самом деле работает предприятие, обеспечивающее питанием детские сады и школы столицы.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Российская семья ради принципа довела четырехмесячную дочь до смерти

Ленинский районный суд признал жительницу Иркутска виновной в смерти ее ВИЧ-положительной четырехмесячной дочери.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Начальника Свердловской железной дороги выпустили из СИЗО

Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя

Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку

Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
Обновлено в 04:06
Культура

Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией

Обновлено в 09:26
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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