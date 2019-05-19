Футбол

Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не можетЧемпионат 09:14

Реал — Бетис
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
30′
Вильфрид Каптум
Маркос Льоренте
37′
Федерико Вальверде
49′
Даниэль Карвахаль
58′
Браим Диас
Марко Асенсио
60′
61′
Лорен Морон
68′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Федерико Вальверде
Иско
69′
74′
Лорен Морон
Кристиан Тельо
75′
Хесе Родригес
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Иско
85′
90′+1′
Вильям Карвалью
Сидней Решел
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура испанской Примеры с "Бетисом" (0:2).
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