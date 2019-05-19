Футбол
Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не можетЧемпионат 09:14
|30′
Вильфрид Каптум
Маркос Льоренте
|37′
Федерико Вальверде
|49′
Даниэль Карвахаль
|58′
Браим Диас
Марко Асенсио
|60′
|61′
Лорен Морон
|68′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Федерико Вальверде
Иско
|69′
|74′
Лорен Морон
Кристиан Тельо
|75′
Хесе Родригес
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
|76′
Иско
|85′
|90′+1′
Вильям Карвалью
Сидней Решел
|48%
|Владение мячом
|52%
|86%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|4
|1
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|10
|18
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
18
Льоренте
22
Иско
20
Асенсио
17
Васкес
28
Жуниор
13
Лопес
23
Манди
4
Феддаль
5
Бартра
2
Герреро
10
Родригес
12
Решел
18
Гуардадо
20
Фирпо
21
Ло Чельсо
11
Тельо
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура испанской Примеры с "Бетисом" (0:2).
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