Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужнымЧемпионат 06:59

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне. В клубе же настаивают на том, что эта роль должна достаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Леганесе».
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Навас останется в «Реале»

Газета.Ru10:58

Зидан намекнул, что Кейлор Навас останется в «Реале»

Спорт-Экспресс10:06

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Чемпионат06:59

Зинедин Зидан: «Если в „Реале“ я не буду делать то, что хочу, я уйду»

Матч ТВ08:05

Зидан: «Если я не смогу выбирать состав „Реала“, я уйду»

Soccer.ru09:53

Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина

Советский спорт07:27

Между руководством «Реала» и Зиданом возникли разногласия

Sport.ruвчера в 06:30
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Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
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В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

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Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич вынуждено был заменен в матче 29-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
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Археологи из Австралийского национального университета обнаружили в Лаосе 15 ранее неизвестных площадок, на которых расположено более ста 1000-летних массивных каменных кувшинов.
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В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
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Кто такой вратарь Латвии и что он хочет от сборной России на ЧМ-2019

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Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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