Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужнымЧемпионат 06:59
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне. В клубе же настаивают на том, что эта роль должна достаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Леганесе».
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