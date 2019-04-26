Футбол
Зидан – о матче с «Хетафе»: «Реал» заслуживал большегоЧемпионат вчера в 20:05
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре чемпионата Испании.
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Зидан о матче с «Хетафе»: «Недоволен результатом. Мы заслуживали гораздо большего»
Sports.ruвчера в 18:20
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