Футбол

Зидан – о матче с «Хетафе»: «Реал» заслуживал большегоЧемпионат вчера в 20:05

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре чемпионата Испании.
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Зинедин Зидан – о матче с «Хетафе»: Я недоволен результатом, «Реал» заслужил большего

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Зидан: «„Хетафе“ неспроста находится в зоне Лиги чемпионов»

Sport24.ruвчера в 19:33

Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал большего в матче с «Хетафе»

Матч ТВвчера в 21:09

Зидан – о матче с «Хетафе»: «Мы заслуживали гораздо большего»

Бомбардир.рувчера в 23:35

Зидан – о матче с «Хетафе»: «Реал» заслуживал большего

Чемпионатвчера в 20:05

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Soccer.ru00:06

Зидан о матче с «Хетафе»: «Недоволен результатом. Мы заслуживали гораздо большего»

Sports.ruвчера в 18:20
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В Москве могут появиться новые парковки для велосипедов и самокатов

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Московский гарнизонный военный суд отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, который подозревается в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:00
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Семак пообещал изменения в стартовом составе «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак пообещал изменения в стартовом составе команды, его слова приводятся на сайте клуба.
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Авто

В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
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Снежана Самохина опубликовала в Instagram фотографию с 29-летним актером Павлом Юдиным.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере

Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
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Политика

Под Крымским мостом прекращено движение судов

По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
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Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
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Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки

Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
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Адвокат компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, потребовал привлечь к уголовной ответственности Генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

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Политика

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Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

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"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
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Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Близкая подруга рассказала о последних месяцах жизни Юлии Началовой

Известный российский дизайнер Аника Керимова рассказала о последних месяцах жизни Юлии Началовой.
Обновлено в 05:16
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
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Первые организмы могли развиться до образования скалистых планет

Некоторые планетезимали выжили в период формирования планет, что повышает вероятность того, что одно из этих примитивных тел могло засеять землю жизнью.
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Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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