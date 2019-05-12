Футбол

Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игрокиЧемпионат 04:45

Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зинедин Зидан: «Мне нравится Погба, всем тренерам нравятся качественные футболисты»

Матч ТВ05:37

Зинедин Зидан: Да, мне нравится Погба. Но я не единственный

Советский спорт05:04

Зидан: «Мне нравится Погба. Но я не единственный, кому он нравится»

Sport24.ru04:53

Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игроки

Чемпионат04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Обновлено в 05:34
Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Общество

В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

В МИД России выразили надежду на укрепление партнёрства с ЮАР

В МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.
Обновлено в 05:18
Авто

Можно ли получить штраф за багажник на крыше?

Далеко не всё можно перевести в багажнике и поэтому приходится приобретать кофр на крышу автомобиля.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме

Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма).
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

Обновлено вчера в 14:48
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Музыка

Rammstein выпустили клип с кадрами из «Олимпии»

Обновлено в 03:48
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 04:08
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Футбол

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»

Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Спорт

У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон

Обновлено в 05:29
Экономика

Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро

Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:25
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное