Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игрокиЧемпионат 04:45

Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику.

Хоккей Россия — Австрия 0:0 (1-й период) Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.

Общество В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.

Политика В МИД России выразили надежду на укрепление партнёрства с ЮАР В МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.

Авто Можно ли получить штраф за багажник на крыше? Далеко не всё можно перевести в багажнике и поэтому приходится приобретать кофр на крышу автомобиля.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Общество Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.

Происшествия Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.

Происшествия Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.

Политика В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.

Футбол «Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками 12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Шоу-бизнес Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Экономика Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.

Политика Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.