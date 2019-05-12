Футбол

Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игрокиЧемпионат 04:45

Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику.
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Зинедин Зидан: «Мне нравится Погба, всем тренерам нравятся качественные футболисты»

Матч ТВ05:37

Зинедин Зидан: Да, мне нравится Погба. Но я не единственный

Советский спорт05:04

Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игроки

Чемпионат04:45

Зидан: «Мне нравится Погба. Но я не единственный, кому он нравится»

Sport24.ru04:53

Зинедин Зидан: «Мне нравится Погба. Каждому тренеру нравятся хорошие игроки»

Еженедельник Футбол06:20
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Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено вчера в 08:25
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Транспорт

В центре Москвы благоустроят несколько улиц

Обновлено в 07:20
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Футбол

Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье

Обновлено в 05:46
Происшествия

Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
Футбол

У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА

Обновлено в 07:36
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Автоспорт

Хюлькенберг на Гран-при Испании будет стартовать с пит-лейн

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в квалификации Гран-при Испании сломал обновлённое переднее крыло.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Политика

Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Хоккей

Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника

В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
Обновлено в 06:01
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Гаджеты

Google начала троллить Apple своим смартфоном Pixel 3a

Часть плаката отвели для смартфона iPhone за 999 долларов, а вторую половину для нового Pixel 3a стоимостью 399 долларов.
Обновлено в 06:36
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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