Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игрокиЧемпионат 04:45

Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику.

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Происшествия Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.

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