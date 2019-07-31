Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»Sport24.ru вчера в 11:20

Вингер «Реала» Гарет Бэйл не полетел с командой на Кубок Ауди в Мюнхен, где накануне мадридский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зидан: «Бэйл остался в Мадриде, чтобы тренироваться»

Евро-футбол.ру03:13

Зидан повздорил с журналистами после очередного вопроса о ситуации Бэйла

ProstoProSport02:08

Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

Soccer.ruвчера в 19:21

Зидан: «Бэйл играл в гольф? Думаю, он тренировался»

Бомбардир.ру02:48

Зидан прокомментировал информацию о том, что Бэйл играл в гольф во время матча «Реала»

Sport24.ruвчера в 18:04

Зидан отреагировал на игру Бэйла в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

Чемпионат02:09

Зидан об отсутствии Бэйла в заявке на Audi Cup: «Он не в форме»

Sports.ru30 июля в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Россияне назвали курение и экологию основными причинами рака легких

В исследовании отмечается, что рак легкого — одно из трех самых распространенных онкозаболеваний, с которыми жители страны сталкиваются в своем окружении.
Обновлено вчера в 09:04
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева

Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Казани арестовали первого подозреваемого в подготовке теракта

Вахитовский районный суд Казани в четверг заключил под стражу первого из двух подозреваемых в подготовке теракта, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 04:33
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика

МВД предложило новые льготы для украинцев при получении паспорта РФ

МВД предложило дополнительные льготы для украинцев, желающих получить российское гражданство.
Обновлено в 01:22
Авто

Haval инвестирует более 42 млрд рублей в производство в РФ

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки.
Обновлено в 03:23
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером

Обновлено в 03:56
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»

В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

МВД закупит бланки паспортов с чипами на 6 млрд рублей

МВД закупит бланки загранпаспортов с биометрическими персональными данными на сумму 5,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:33
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд

По итогам первого полугодия 2019 года в Петербурге было продано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобиля — на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 04:39
Политика

Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Космос

Ученые выяснили истинный возраст Луны

Обновлено 30 июля в 04:04
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Во Владивостоке проходят обыски в муниципальном похоронном предприятии

Во Владивостоке проходят обыски в головном офисе муниципального похоронного предприятия "Некрополь".
Обновлено в 03:45
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты

На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное