Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»Soccer.ru 19:21
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом". Ранее Зидан заявил, что Бэйл не попал в заявку "Реала" на товарищеский турнир из-за плохого самочувствия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Культура
Писатель Александр Куприянов представил свой новый роман «Истопник»
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва", писатель Александр Куприянов представил свой новый роман "Истопник" на творческом вечере в среду в свой день рождения в Доме Нащокина в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 16:35
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
В Башкирии двое человек скончались от «мышиной лихорадки»
В Башкортостане с начала года зарегистрировано 190 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Обновлено в 14:15
Экономика
Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 156 тысяч
Опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали рост показателя на 150 тысяч.
Обновлено в 20:53
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Происшествия
Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево
Как удалось установить, мальчик воспользовался тем, что его отцу пришлось ненадолго отлучиться, и сел в общественный транспорт, следовавший в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
«Факел» подписал Яковлева и Коряна
Обновлено в 13:56
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Игры
ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett
Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.
Обновлено в 12:04
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Происшествия
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0
Подземные толчки магнитудой 5,0 произошли на острове Крит в Греции.
Обновлено в 19:18
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами
Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала
Свои «лайки» под снимком поставили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.
Обновлено в 18:45
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 04:55
Космос
Один из лунных частников отказался от доставки грузов NASA
Обновлено вчера в 05:46
Здоровье
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян
В 2018 году от ВИЧ-инфекции скончались 20,5 тысяч россиян трудоспособного возраста.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Общество
В России ввели список опасных пород собак
Премьер министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 03:20
Технологии
Легальные онлайн-кинотеатры получат специальную метку
Пользователи Рунета смогут быстро отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских ресурсов благодаря специальной метке, которой поисковики будут помечать легальные площадки.
Обновлено в 04:11
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено в 13:30