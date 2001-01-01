Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом". Ранее Зидан заявил, что Бэйл не попал в заявку "Реала" на товарищеский турнир из-за плохого самочувствия.

Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

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