Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“»ProstoProSport 12:38

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил слухи о желании защитника сборной Франции Рафаэля Варана покинуть клуб. Информация об этом появилась после того, как «сливочные» объявили о трансфере бразильца Диего Милитао из «Порту».

Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“»

Происшествия В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.

Происшествия Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии "Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.

Кино Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.

Политика Путин откроет завод Mercedes в Подмосковье Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.

Происшествия В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.

Авто Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Авто Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.

Общество Уволенная за фото в купальнике учительница из Барнаула нашла работу Бывший педагог одной из школ Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая потеряла должность и подверглась травле со стороны коллег из-за фото в закрытом купальнике, нашла новое место работы.

Здоровье Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.

Происшествия Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Сын миллиардера и известный светский тусовщик Алексей Гарбер сделал предложение руки и сердца Миле Волчек.

Автоспорт Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".

Происшествия Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.