Футбол
Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“»ProstoProSport 12:38
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил слухи о желании защитника сборной Франции Рафаэля Варана покинуть клуб. Информация об этом появилась после того, как «сливочные» объявили о трансфере бразильца Диего Милитао из «Порту».
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
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