Футбол

Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“»ProstoProSport 12:38

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил слухи о желании защитника сборной Франции Рафаэля Варана покинуть клуб. Информация об этом появилась после того, как «сливочные» объявили о трансфере бразильца Диего Милитао из «Порту».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зидан: разговоры о чистке в «Реале» — это проявление неуважения к футболистам

Чемпионат06:55

Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»

Sport24.ru10:48

Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»

Матч ТВ06:54

Зинедин Зидан: «Не хочу представлять „Реал“ без Варана»

Sportbox.RU06:54

Зидан – о желании Варана покинуть «Реал»: Он мне ничего не говорил

Советский спорт11:09

Зинедин Зидан: «Не хочу видеть „Реал“ без Варана»

Sports.ru07:59

Зидан: «Варан не говорил мне, что хочет уйти. Он в лучшем клубе мира»

Eurosport.ru07:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Футбол

«Спартак» лидирует в премьер-лиге по выплатам посредникам

РФС опубликовал суммы вознаграждений, которые российские клубы премьер-лиги заплатили посредникам в 2018 году, сообщает официальный сайт союза.
Обновлено в 06:34
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Спорт

Губерниев назвал слова Вяльбе о запрете соцсетей бредом

Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.
Обновлено в 09:07
Политика

Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке

Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.
Обновлено в 13:35
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Бешикташ» интересуется Влашичем

Сообщается, что скауты турецкого клуба просматривали футболиста в матче 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2). «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду на следующий сезон.
Обновлено в 09:01
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Политика

Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Общество

Семья Перчиковых покинула деревню Томсино

Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района переехала в Великолукский район, где приобрела частный дом.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Атомные субмарины ТОФ провели подводную дуэль на Камчатке

Атомные подводные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота России провели подводную дуэль на Камчатке.
Обновлено в 01:33
Политика

Украина начала укреплять границу с РФ

Украина активно укрепляет границу с Российской Федерацией в Луганской области в рамках проекта «Стена», передает РИА Новости.
Обновлено в 13:26
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

На Украине проведут испытания новых ракетных комплексов

"В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов", - приводит слова Турчинова пресс-служба президента.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Актер Панин назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 07:20
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено в 10:33
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

Крупнейший акционер группы ЛСР выставил на продажу 5,5% компании

Компания Solneau Limited, контролируемая председателем совета директоров и крупнейшим акционером группы ЛСР Андреем Молчановым, намерена продать около 5,7 миллиона обыкновенных акций компании, или 5,53% ее уставного капитала, говорится в сообщении ЛСР.
Обновлено в 13:20
Авто

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее

Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Политика

В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное