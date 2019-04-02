Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“»ProstoProSport 12:38

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил слухи о желании защитника сборной Франции Рафаэля Варана покинуть клуб. Информация об этом появилась после того, как «сливочные» объявили о трансфере бразильца Диего Милитао из «Порту».

Зидан: «Варан не говорил мне о желании покинуть „Реал“»

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