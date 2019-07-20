Футбол

Зидан: «Ситуация с Бэйлом в „Реале“ не изменилась»Sport24.ru 01:46

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Зидан ранее неоднократно давал понять, что он не рассчитывает на валлийца в предстоящем сезоне.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Зинедин Зидан: «Если Бэйл останется в „Реале“, это не проблема»

Sportbox.RU07:15

Зинедин Зидан: «Если Бэйл останется в „Реале“, это не проблема»

Матч ТВ07:15

Зидан о Бэйле: «Если он остается – нет проблем»

Sports.ru05:53

Зидан: «Ситуация с Бэйлом в „Реале“ не изменилась»

Sport24.ru01:46

Зинедин Зидан: «Спасибо всем за поддержку»

Sport.ru03:28

Зидан: ситуация с Бэйлом не изменилась

Газета.Ru02:24

Зинедин Зидан: Ситуация Бэйла – не проблема, но она не изменилась

Советский спорт01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Космос

Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле

Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Головин получил травму бедра в товарищеской игре с «Эвертоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть товарищеский матч с «Эвертоном» из-за травмы бедра, сообщает ASM-supporters.fr.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Владимирским медикам повысят оклады на 10 процентов

С 1 августа на 10 процентов будут увеличены оклады медицинских работников Владимирской области.
Обновлено в 06:38
Происшествия

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео

На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Футбол

Кьеза намерен просить руководство «Фиорентины» отпустить его в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза намерен встретиться с руководством клуба и настаивать на том, чтобы его продали в «Ювентус».
Обновлено в 07:01
Спорт

Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки

Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Политика

В Киеве зарегистрировали более 600 нарушений перед выборами в Раду

Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:09
Футбол

«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20

«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
Происшествия

Возросло число жертв взрыва на заводе в Китае

Увеличилось число жертв взрыва на газоперерабатывающем заводе в Китае. Уже 10 человек скончались от полученных травм.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Обновлено вчера в 18:28
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Происшествия

Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Космос

Магнетар SGR 1900+14 может за секунду превратить Землю в пыль

Обновлено в 07:21
Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Спорт

Александр Мальцев: наконец мы сделали золотой дубль

Российский синхронист Александр Мальцев, с партнершей Майей Гурбанбердиевой выигравший произвольную программу "Стиляги", стал первым мужчиной-синхронистом, которому удалось взять два "золота" на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 06:35
Кино

Первый фрагмент четвёртого сезона «Рика и Морти»

В рамках конференции Comic-Con в Сан-Диего авторы анимационного сериала «Рик и Морти» представили первый фрагмент четвёртого сезона, который позже опубликовали на официальном YouTube-канале Adult Swim.
Обновлено в 03:07
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное