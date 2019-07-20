Футбол
Зидан: «Ситуация с Бэйлом в „Реале“ не изменилась»Sport24.ru 01:46
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Зидан ранее неоднократно давал понять, что он не рассчитывает на валлийца в предстоящем сезоне.
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Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
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Кьеза намерен просить руководство «Фиорентины» отпустить его в «Ювентус»
Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза намерен встретиться с руководством клуба и настаивать на том, чтобы его продали в «Ювентус».
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Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки
Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
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Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
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Увеличилось число жертв взрыва на газоперерабатывающем заводе в Китае. Уже 10 человек скончались от полученных травм.
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Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
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Первый фрагмент четвёртого сезона «Рика и Морти»
В рамках конференции Comic-Con в Сан-Диего авторы анимационного сериала «Рик и Морти» представили первый фрагмент четвёртого сезона, который позже опубликовали на официальном YouTube-канале Adult Swim.
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