Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в полуфинале Кубка Ауди.

Зидан: «Реал» во всех аспектах был лучше «Тоттенхэма»

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