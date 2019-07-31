Футбол
Зидан: «Реал» во всех аспектах был лучше «Тоттенхэма»Sport24.ru вчера в 17:15
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в полуфинале Кубка Ауди.
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Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
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«Спартак» попрощался с Луисом Адриано роликом «Спасибо, Адри»
Обновлено в 05:20
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Футбол
В РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» - «Динамо»
Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию о возможном переносе матча четвертого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", передает Sport24.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Украинскую певицу обокрали в московском кафе
Обновлено в 05:40
Политика
Вокруг Белого дома в США построят четырехметровый забор
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Общество
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Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл
34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли 34 человека
Обновлено в 01:53
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Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Памфилова: арест не мешает незарегистрированным кандидатам в Москве подавать жалобы в ЦИК
Кандидаты, не зарегистрированные для участия в выборах в Мосгордуму и находящиеся под арестом за участие в несанкционированной акции протеста, имеют право подать жалобу в ЦИК через своих доверенных лиц.
Обновлено в 04:36
Политика
ВМФ России самый сильный в мире, считают 67% граждан
Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.
Обновлено в 03:32
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Обновлено в 04:51
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Медики назвали первый признак алкоголизма
Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В США ради фильма эксгумируют останки гангстера Диллинджера
Власти американского штата Индиана выдали разрешение на эксгумацию останков известного в свое время грабителя банков Джона Диллинджера, который скончался в 1934 году, а его тело было захоронено на кладбище Crown Hill в Индианаполисе.
Обновлено в 04:22
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
На Московской бирже в среду утром рубль укрепляется к доллару и евро на ожидании снижения процентной ставки ФРС США.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял его приглашение посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", сообщила в среду пресс-служба главы республики.
Обновлено в 05:42