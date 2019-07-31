Футбол

Зидан: «Реал» во всех аспектах был лучше «Тоттенхэма»Sport24.ru вчера в 17:15

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в полуфинале Кубка Ауди.
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