Футбол
Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»Soccer.ru вчера в 23:46
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
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Происшествия
Погибшие в ДТП под Новороссийском опознаны
Трое погибших в ДТП с участием внедорожника и автобуса под Новороссийском опознаны – все они живут в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте аварии.
Обновлено вчера в 21:06
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Кино
Мединский сводил Тарантино в Кремль
Министр культуры России Владимир Мединский устроил для всемирно известного голливудского режиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.
Обновлено 06 августа в 14:51
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Теннис
Хачанов вышел в третий круг турнира в Монреале
Обновлено в 00:21
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Помпео обсудил вопросы безопасности с принцем Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним текущие проблемы в регионе.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Особенно остро проблема детской бедности стоит на селе, где в нищете живет 45% детей.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
Симс перешёл из «Саутгемптона» в «Нью-Йорк»
Английский полузащитник «Саутгемптона» Джош Симс перешёл в клуб лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает пресс-служба английской команды.
Обновлено в 01:19
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика
Судя по всему, Лиза одолжила ее у своего родного братика Гарри, который, как известно, без ума от подобной техники.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Курганской области в пожаре погибли мать и двое ее дочерей
В пресс-службе СУ СКР по Курганской области уточнили, что в пожаре погибли 77-летняя мать и две ее дочери, которые проживали в доме.
Обновлено в 00:36
Политика
Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова в состав Украины с заклинанием.
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Авто
Прекращено производство Volkswagen Golf R
Согласно имеющимся слухам, Volkswagen Golf нового поколения обязательно обзаведется R-модификацией через пару лет, сообщает Авторевю.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Футбол
«Эсперанс» утвержден победителем африканской Лиги чемпионов
Африканская конфедерация футбола утвердила "Эсперанс" из Туниса в качестве победителя африканской Лиги чемпионов в этом сезоне.
Обновлено вчера в 18:20
Наука
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Гаджеты
Американец подал в суд на Apple за прослушивание разговоров Siri
Американец подал в суд на компанию Apple, обвинив её в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, запрещающих вести запись разговоров без разрешения, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 08:41