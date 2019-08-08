Футбол

Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»Soccer.ru вчера в 23:46

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
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Зинедин Зидан: «„Реал“ хочет быть конкурентоспособным в предстоящем сезоне»

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В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева

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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

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В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

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Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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