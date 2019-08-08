Футбол
Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»Soccer.ru вчера в 23:46
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:16, Вашингтон
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в воинской части
Обновлено в 06:10
Здоровье
Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение
Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина советует для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего рыбу, фрукты и овощи.
Обновлено в 05:01
Культура
Минпросвещения «окультурит» учеников
Введение в школьную программу культурных нормативов, о котором весной договорились Минпросвещения и Минкультуры, требует дополнительных средств.
Обновлено вчера в 12:37
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева
До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Сайт risovach удалил изображение флага РФ по требованию Роскомнадзора
Портал risovach удалил оскорбительное изображение флага России по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 05:28
Общество
В Генконсульстве Финляндии раскрыли причины ужесточения визовых правил
В Генконсульстве Финляндии рассказали о причинах ужесточения правил получения виз для россиян.
Обновлено в 04:52
Космос
Создан робот, который будет искать следы внеземной жизни
Обновлено 05 августа в 17:46
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова высказалась о ситуации в Киргизии
«Наше посольство в Киргизии сказало, что это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio
Обновлено вчера в 12:05
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса
Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
Обновлено в 03:54
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34
По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".
Обновлено в 03:57