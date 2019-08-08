Футбол
Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»Soccer.ru вчера в 23:46
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
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Авто
Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто
Обновлено вчера в 04:33
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Атамбаев намерен провести митинг в Бишкеке
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
Обновлено в 01:57
Политика
В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей «заботы»
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Обновлено в 00:22
Политика
Посол США в России собрался в отставку
Как известно, Хантсман вступил в должность посла в РФ 3 октября 2017 года.
Обновлено 06 августа в 12:16
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Происшествия
На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата
Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
У моста Александра Невского водитель получил ножевое ранение в драке
У съезда с мота Александра Невского на Заневский проспект произошел дорожный конфликт, вылившийся в драку, в результате которой один человек получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 15:44
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Авто
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил бюджетную версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 00:33