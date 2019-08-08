Футбол

Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»Soccer.ru вчера в 23:46

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
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Зидан: «С каждым днем „Реал“ становится все лучше»

Sport24.ru00:56

Зидан: «„Реал“ становится лучше с каждым днём»

Евро-футбол.ру02:12

Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»

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