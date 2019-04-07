Футбол
Зидан: «Реал» ничего не выиграет в этом сезонеВести.Ru 07:17
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его подопечным в текущем сезоне не стоит рассчитывать на завоеванные титулы. Такое мнение он выразил после победного матча чемпионата Испании против "Эйбара" (2:1).
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