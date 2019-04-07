Футбол

Зидан: «Понимаем, что в этом сезоне „Реалу“ ничего не светит»Евро-футбол.ру 05:32

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над "Эйбаром" в рамках 31-го тура чемпионата Испании (2:1).
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Зидан не надеется выиграть трофеи с «Реалом» в текущем сезоне

Газета.Ru05:24

Зинедин Зидан: «Мы знаем, что в этом сезоне мы ничего не выиграем»

Sportbox.RUвчера в 16:02

Зинедин Зидан: «Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне»

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Зидан: «В этом году мы ничего не выиграем. Сложно играть, ни на что не претендуя»

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Зидан: «Мы знаем, что „Реал“ в этом сезоне ничего не выиграет»

Sport24.ru05:08

Зинедин Зидан: «Мы знаем, что в этом сезоне мы ничего не выиграем»

Матч ТВвчера в 16:02

Зидан: «Мы ничего не выиграем в этом сезоне, а играть ни за что сложно»

Бомбардир.рувчера в 17:27
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Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
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В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
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Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
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Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
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Иркутяне победили в телешоу «Сто к одному»

Иркутская команда победила в телешоу «Сто к одному».
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Армия и оружие

США объявили о выводе своих военных из Ливии

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией.
Обновлено в 06:13
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве

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«Зенит» сыграет против «Локо» в белой форме

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Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции

Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
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Скончалась вдова Валерия Золотухина

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В ЮАР дебаты в прямом эфире завершились дракой стульями

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Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
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Зинедин Зидан
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