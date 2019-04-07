Футбол
Зидан: «Понимаем, что в этом сезоне „Реалу“ ничего не светит»Евро-футбол.ру 05:32
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над "Эйбаром" в рамках 31-го тура чемпионата Испании (2:1).
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